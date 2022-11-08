Годовая инфляция в Латвии в октябре составила 21,8%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Латвии в октябре 2022 года выросли на 0,8% по сравнению с сентябрем, годовая инфляция составила 21,8% (в сентябре - 22,2%), говорится в материалах Центрального статистического управления.

За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%.

В частности, резко подорожали свежие овощи (+23,3%), сахар (+8,5%), безалкогольные напитки (+7,2%), говядина (+7,8%), маргарин (+5,2%), чай (+4,4%), молоко (+4,1%).

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, в октябре выросли на 3%, что обусловлено ростом цен на топливо (+4,7%).

Одновременно цены на товары и услуги, связанные с жильем, снизились на 1,8%. ЦСУ обращает внимание на то, что с 1 октября государство компенсирует рост тарифов на электроэнергию, которая в результате подешевела на 28,9%. В дополнение к ранее принятым мерам поддержки с 1 октября установлен единый порог цен на природный газ, что привело к ее снижению в среднем на 0,2%. При этом даже с учетом мер поддержки тепловая энергия подорожала на 16,5%.

На годовую инфляцию оказал влияние также рост цен на продовольствие: сахар подорожал на 75,1%, хлеб - на 36,6%, мука - на 63,9%, макаронные изделия - на 35,4%, молоко - на 43,1%, рис - на 41,7%, замороженная рыба - на 39,3%, сыр и творог - на 37,2%, мясо птицы - на 35,2%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за год увеличился на 46,9%, связанные со здравоохранением - на 8,3%, с транспортом - на 20,1%. В частности, дизельное топливо стало дороже на 40,4%, бензин - на 23,4%, автогаз - на 12,5%. Цены на услуги ресторанов и гостиниц выросли на 18,2%.