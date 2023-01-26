Генконсульству РФ в Эстонии позволили вести разовую консульскую деятельность вне Таллина

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - МИД Эстонии разрешил генеральному консульству РФ проводить разовую консульскую деятельность за пределами Таллина.

"Под разовой консульской миссией в Эстонии понимается такая консульская деятельность, которая осуществляется за пределами посольства не чаще одного раза в месяц два дня подряд", - прокомментировал в четверг глава МИД Урмас Рейнсалу решение мэрии города Нарва безвозмездно предоставлять объединению граждан России помещения для оказания консульских услуг.

Как говорится в комментарии, "МИД также передаст пояснительную записку в посольство России в Таллине и проконтролирует ее выполнение".

Портал ERR сообщил, что мэрия Нарвы, где более 90% жителей - граждане России и лица без гражданства, решила безвозмездно предоставлять объединению граждан России помещения для оказания консульских услуг.

Таким образом мэрия хочет помочь людям, которые в силу возраста или слабого здоровья не могут посетить посольство России в Таллине для оформления документов. Весной прошлого года Эстония закрыла консульские представительства РФ в Нарве и Тарту и выслала работавших там сотрудников с дипломатическим статусом.

Тогда же Эстония потребовала от России сократить число сотрудников в посольстве в Таллине к 1 февраля 2023 года до уровня дипломатических и прикомандированных сотрудников посольства Эстонии в Москве. В настоящее время Эстония имеет восемь дипломатических и 15 прикомандированных административных технических и сервисных рабочих мест в российской столице. Посольство России в Таллине имеет 21 дипломатического сотрудника и 23 прикомандированных сотрудников без дипломатического статуса.

В связи с этим 23 января МИД России заявил о понижении дипломатических отношений с Эстонией до уровня временно поверенного в делах и предписал послу Эстонии Маргусу Лайдре покинуть РФ 7 февраля 2023 года. К этому же сроку в Россию вернется и посол РФ в Эстонии Владимир Липаев.