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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

В Таллине заявили, что посол РФ должен будет покинуть Эстонию 7 февраля

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Эстония примет к сведению решение России понизить дипломатическое представительство, но не отступит от принципа паритета, это означает, что посол РФ должен будет покинуть Эстонию 7 февраля, заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Эстония принимает к сведению сегодняшнее решение России понизить свое дипломатическое представительство до уровня временного должностного лица. Отношения Эстонии с Россией строятся на принципе паритета, от которого мы не отступим. Это означает, что посол России в Таллине уедет одновременно с послом Эстонии, 7 февраля", - говорится в переданном "Интерфаксу" комментарии главы МИД Эстонии.

Рейнсалу отметил, что "шаги России не мешают нам продолжать оказывать всемерную поддержку Украине, которая вот уже почти год борется за свой суверенитет и безопасность всех нас". Эстония призывает другие страны-единомышленники увеличить помощь Украине, заявил он.

11 января Эстония сообщила, что Россия должна сократить число сотрудников в посольстве в Таллине к 1 февраля 2023 года до уровня дипломатических и прикомандированных сотрудников посольства Эстонии в Москве. В настоящее время Эстония имеет восемь дипломатических и 15 прикомандированных административных технических и сервисных рабочих мест в Москве. Посольство России в Таллине имеет 21 дипломатического сотрудника и 23 прикомандированных сотрудника без дипломатического статуса.

В связи с этим 23 января в МИД России был вызван посол Эстонии Маргус Лайдре. Ему заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Послу Эстонской Республики предписано покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года. Уровень дипотношений понижен до временного поверенного в делах.

Хроника 15 апреля 2021 года – 23 января 2023 годаДипломатическое противостояние
Эстония Урмас Рейнсалу
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