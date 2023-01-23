РФ решила понизить уровень дипотношений с Эстонией в качестве ответной меры

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Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией, сообщили в МИД РФ в понедельник.

"Сейчас Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между нашими странами. В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах", - говорится в сообщении, распространенном российским внешнеполитическим ведомством.

На Смоленской площади отметили, что 23 января в МИД России был вызван посол Эстонии Маргус Лайдре, ему был заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей.

"Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.

11 января стало известно, что Эстония решила более чем вдвое сократить число российских дипломатов в республике.

"Решение принято с целью добиться паритета или эквивалентности в численности должностей в посольстве, а это означает, что количество размещенных должностей в российских и эстонских представительствах, действующих в столицах, будет уравнено", сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

По его словам, численность сотрудников посольства России должна быть сокращена до восьми дипломатов и 15 прикомандированных административно-технических и обслуживающих работников. В посольстве РФ в Эстонии сейчас трудится 21 дипломат и 23 прикомандированных служащих, сказал Рейнсалу.

"Эстония считает принцип эквивалентности очень важным в отношениях с Россией", - сказал министр. По его словам, учитывая то, что сотрудники посольства РФ "не занимаются продвижением отношений между Эстонией и Россией" в условиях конфликта на Украине, "мы видим, что нынешний размер российского представительства не оправдан".