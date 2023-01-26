В Евросоюзе назвали юридически необоснованными санкции Ирана

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Евросоюзе считают нелегитимными ответные санкции Ирана в отношении граждан и организаций ЕС, заявил на брифинге Петер Стано, официальный представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Ответные меры Ирана в отношении Европейского союза, его граждан политически мотивированы, и в этом нет ничего нового. Мы их осуждаем. С нашей стороны, мы ввели четыре пакета санкций, которые были приняты на прочной юридической основе с надежным обоснованием и касались нарушений прав человека. Под санкции попали те, кто нарушал эти права", - сказал он.

По его словам, ЕС продолжает призывать иранские власти уважать основополагающие права собственного населения, включая свободу выражения мнения, а также "положить конец репрессиям, наблюдаемым в стране, разрешив проводить мирные манифестации".

Иран 25 января объявил о введении санкций в отношении ряда частных лиц и организаций из ЕС и Великобритании в ответ на недавние санкции Брюсселя и Лондона. МИД Ирана объявил, что в иранский санкционный список включены 22 человека и три предприятия из ЕС, а также восемь человек и одно предприятие из Великобритании. Всем им вменяется в вину поддержка терроризма, подстрекательство к насилию в отношении иранского народа, вмешательство во внутренние дела Ирана и распространение дезинформации.

Всем занесенным в список людям запрещен въезд на территорию Ирана, кроме того, изымается их собственность и активы в стране, а также блокируются их счета, которые могут находиться в иранских банках.

Совет ЕС 23 января объявил о введении дополнительных санкций против Ирана в связи с нарушениями прав человека в этой стране.

"Сегодня совет решил добавить 18 физических и 19 юридических лиц в список субъектов, в отношении которых применяются ограничительные меры в контексте существующего режима санкций против Ирана в области прав человека", - говорилось в коммюнике. Это было связано с ролью этих лиц "в широкомасштабном и непропорциональном применении силы против мирных демонстрантов" после смерти задержанной полицией нравов молодой иранки Махсы Амини.

В документе отмечалось, что среди добавленных в санкционный список лиц есть представители правительства и иранского парламента, политические и медийные деятели, а также высокопоставленные сотрудники иранских сил безопасности, в том числе иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Новые санкции ЕС направлены также против государственных органов и частных компаний, предоставляющих услуги силам безопасности и участвующих в деятельности, которая "запрещает, ограничивает или наказывает за осуществление свободы выражения мнений".