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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

В США пообещали активнее добиваться прекращения поставок иранской нефти в КНР

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена намерена усилить давление на Китай, чтобы страна прекратила импортировать иранскую нефть, заявил телеканалу Bloomberg американский спецпредставитель по Ирану Роберт Мэлли.

Китай является "главным направлением нелегального экспорта со стороны Ирана", и переговоры с целью убедить Пекин отказаться от покупок будут активизированы, сказал он.

США вернули санкции против Исламской Республики, включая запрет на экспорт нефти, в 2018 году после выхода из ядерной сделки.

"Соединенные Штаты предпримут необходимые меры, чтобы остановить экспорт иранской нефти и удержать другие страны от ее покупки, - отметил Мэлли. - Мы не смягчали санкции против Ирана, включая те, которые касаются продажи Ираном нефти".

США Иран Китай Роберт Мэлли
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