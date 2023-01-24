Иран пообещал Евросоюзу и Великобритании ответные санкции

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Иране резко раскритиковали новые санкции Евросоюза и Великобритании и пообещали в ближайшее время объявить об ответных мерах, сообщает IRNA со ссылкой на заявление иранского МИД.

Представитель министерства Нассер Канани заявил, что новые меры ЕС и Великобритании показывают неспособность понять реалии Ирана. Он назвал эти санкции "знаком отчаяния и разочарования", добавив, что "в ЕС и Великобритании понимают, что они не повлияют на решимость иранского народа противостоять иностранному вмешательству".

В связи с этим Иран имеет право на ответные меры "в отношении нарушителей прав человека и сторонников терроризма в ЕС и Великобритании", о которых объявит в ближайшее время, предупредили в МИД.

Совет ЕС 23 января объявил о дополнительных санкциях против Ирана из-за нарушений прав человека в этой стране. В тот же день санкции против Ирана ввела и Великобритания.

Ранее в ЕС призывали Тегеран "прекратить жестокое подавление мирных протестов, прекратить прибегать к произвольным задержаниям как средству подавления критических голосов и освободить всех незаконно задержанных". ЕС "продолжает призывать Иран немедленно прекратить вынесение и приведение в исполнение смертных приговоров протестующим, отменить вынесенные смертные приговоры и обеспечить надлежащую правовую процедуру для всех задержанных".

Массовые протесты начались в Иране в середине сентября после смерти Махсы Амини, молодой женщины, которую сотрудники полиции нравов задержали у станции метро в Тегеране за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания она умерла. На фоне массовых протестов власти Ирана упразднили полицию нравов, но и приняли меры против участников уличных акций. Нескольких протестующих уже казнили по обвинению в нападениях и убийствах силовиков.