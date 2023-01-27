Азербайджан эвакуирует сотрудников посольства в Иране после нападения на дипмиссию

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Начальник управления МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что в настоящее время готовится эвакуация сотрудников посольства страны в Иране после вооруженного нападения на дипмиссию в пятницу утром.

"Мы осуждаем это нападение и от иранской стороны требуем найти и раскрыть общественности в короткие сроки имена лиц, которые его совершили, а также заказчиков. Иранская сторона, как принимающая, должна была предотвратить любое нападение на посольство и должна была обеспечить охрану, но, к сожалению, этого не было сделано", сказал Гаджизаде турецкому телеканалу "TRT Haber".

Он добавил, что в результате инцидента погиб начальник службы охраны дипмиссии. "С нашей стороны ведется соответствующая работа в связи с инцидентом. Мы также требуем от иранской стороны соответствующих мероприятий. Кроме этого ведется работа по обеспечению безопасности посольства, идет соответствующее планирование эвакуации сотрудников посольства в Азербайджан", - подчеркнул он.

По его словам, в Баку не считают, что "нападение на посольство Азербайджана в Иране было совершено по личным мотивам". "Иранская сторона несет ответственность за случившееся", - сказал он.

В пятницу около 8:30 по бакинскому времени (07:30 по Москве) было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране, сообщили ранее во внешнеполитическом ведомстве. Вооруженный автоматом Калашникова убил начальника службы охраны дипмиссии. При отражении вооруженного нападения еще два сотрудника охраны посольства получили ранения, их состояние удовлетворительное. В настоящее время идет расследование по факту нападения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал инцидент терактом. "Я решительно осуждаю террористический акт, совершенный сегодня против нашего посольства в Тегеране. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким старшего лейтенанта Аскерова Орхана Ризван оглу, погибшего при защите посольства и сотрудников посольства. Мы требуем скорейшего расследования этого террористического акта и скорейшего наказания террористов. Террористическая атака на дипломатические представительства недопустима", - написал Алиев в твиттере.

Иранские СМИ со ссылкой на главу полиции Тегерана Гусейна Рахими сообщили, что нападавшим, который задержан, был мужчина в возрасте 50 лет. По версии иранской стороны, он подъехал к административному зданию посольства на автомобиле вместе с двумя несовершеннолетними детьми: 14-летней девочкой и 7-летним мальчиком. Он вошел в здание посольства, открыв огонь прямо на входе в здание.

Задержанный на допросе сказал, что якобы совершил нападение на дипмиссию Азербайджана из-за личных и семейных проблем.