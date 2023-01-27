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В Тегеране задержан совершивший вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Совершивший в пятницу утром вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране задержан, сообщают иранские СМИ со ссылкой на главу полиции Тегерана Гусейна Рахими.

Он отметил, что напавший на посольство Азербайджана "руководствовался личными мотивами".

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По информации иранских СМИ, задержанный - мужчина в возрасте 50 лет. По предварительным данным, он подъехал к административному зданию посольства на автомобиле вместе с двумя несовершеннолетними детьми: 14-летней девочкой и семилетним мальчиком. Он вошел в здание посольства и открыл огонь прямо на входе в здание.

Задержанный на допросе заявил, что совершил нападение на дипмиссию Азербайджана из-за личных и семейных проблем.

МИД Азербайджана ранее сообщил, что 27 января около 8:30 по бакинскому времени (7:30 по московскому) было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Вооруженный автоматом "Калашников" убил начальника службы охраны дипмиссии. При отражении вооруженного нападения еще два сотрудника охраны посольства получили ранения, их состояние удовлетворительное.

Иран Тегеран Азербайджан
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