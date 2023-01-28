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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:23

Азербайджан запланировал на воскресенье эвакуацию сотрудников своего посольства в Тегеране

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Эвакуация сотрудников посольства Азербайджана в Иране и членов их семей планируется 29 января, сообщили агентству "Интерфакс" в МИД Азербайджана.

По информации МИД Азербайджана, 27 января около 8:30 по бакинскому времени (7:30 мск) было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Вооруженный автоматом "Калашников" убил начальника службы безопасности дипмиссии. При отражении вооруженного нападения еще два ее сотрудника получили ранения, их состояние оценивается как удовлетворительное. Ведется расследование инцидента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал инцидент терактом и потребовал от Тегерана раскрытия его в кратчайшие сроки.

Алиев в субботу также провел телефонный разговор с иранским коллегой Ибрахимом Раиси, стороны обсудили вооруженное нападение на азербайджанское посольство в Тегеране. Разговор состоялся по инициативе иранской стороны, сообщила пресс-служба президента Азербайджана

В связи с гибелью (в результате нападения на посольство - ИФ) начальника службы безопасности посольства Орхана Аскерова, президент Раиси выразил соболезнования президенту Алиеву и семье погибшего, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее иранские СМИ со ссылкой на главу полиции Тегерана Гусейна Рахими сообщили, что нападавшим, который задержан, был мужчина в возрасте 50 лет. Задержанный на допросе показал, что якобы совершил нападение на дипмиссию Азербайджана из-за личных и семейных проблем.

Азербайджан Иран Тегеран
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