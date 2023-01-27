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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Совет ЕС продлил еще на шесть месяцев санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине

Совет ЕС продлил еще на шесть месяцев санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Совет ЕС в пятницу продлил действие санкций против РФ, введенных в связи с ситуацией на Украине, еще на шесть месяцев, говорится в пресс-релизе Совета.

"Совет ЕС сегодня решил продлить на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, ограничительные меры, применяемые против определенных секторов экономики РФ", - отмечается в заявлении.

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В документе сообщается, что санкции, впервые введенные 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине", были значительно расширены с февраля 2022 года после начала военных действий РФ на Украине.

"В настоящее время они состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения в отношении финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши", - объясняют в Брюсселе.

В Совете ЕС напоминают, что, помимо экономических санкций, Евросоюз ввел в отношении РФ "различные виды мер в ответ на дестабилизирующие действия России против Украины".

К ним относятся: ограничения экономических отношений с Крымом и городом Севастополем, а также с ДНР и ЛНР; индивидуальные ограничительные меры, предусматривающие замораживание финансовых активов и запрет на поездки в Евросоюз в отношении физических и юридических лиц; дипломатические меры.

Украина ЕС Совет ЕС
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