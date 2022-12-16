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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

В ЕК заявили, что ЕС стремится не навредить себе и партнерам, вводя санкции против РФ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил о стремлении формировать принимаемые против России санкции таким образом, чтобы наносить больший ущерб РФ, чем самому Евросоюзу.

"Мы должны быть уверены, что наши санкции по-прежнему позволяют нашим партнерам во всех концах мира получать необходимые товары, в частности, из областей энергетики и продовольственной продукции", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

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Мамер отвечал на вопрос, почему ЕС допускает исключения в антироссийских санкциях, например, в области торговли продовольствием для третьих стран, и не подрывает ли это действенность санкционного режима.

"Вопрос вполне ясен, - продолжил представитель ЕК. - Каждый раз, когда это будет необходимо, мы внесем уточнения с целью иметь уверенность, что именно так все и происходит".

По его словам, в том, что касается России, исключения следует использовать, как можно реже. "Но мы должны быть уверенными, что есть достаточное пространство, чтобы учесть интересы наших партнеров в других местах мира", - объяснил пресс-секретарь.

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Совет ЕС в пятницу утвердил девятый пакет санкций против РФ, который предусматривает, в том числе, ограничения против горнодобывающего и энергетического секторов, а также запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников.

Накануне, комментируя после саммита Евросоюза готовившееся постановление Совета ЕС по санкциям, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил на пресс-конференции, что в ЕС нашли решение, "как проявить твердость (...), оказывать давление (на Россию) и в то же время следить за тем, чтобы была гарантирована продовольственная безопасность, гарантировано выполнение обязательства Европейского союза не подвергать угрозе продовольственную безопасность".

Ранее в пятницу портал EU Observer сообщил, что Евросоюз смягчит санкционные ограничения для шести российских предпринимателей, связанных с производством удобрений.

ЕС Россия
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