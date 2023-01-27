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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Бельгия выделит Украине военную помощь стоимостью 92 млн евро

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Правительство Бельгии решило выделить Украине военную помощь на общую сумму в 92 млн евро, сообщил на пресс-конференции премьер-министр королевства Александр Де Кроо.

Это самый крупный пакет помощи от Бельгии с 24 февраля 2022 года, он вдвое больше, чем Минобороны Бельгии передавало вооруженным силам Украины до сих пор, объявила глава военного ведомства Людивин Дедондер.

Киев получит средства ПВО, противотанковое вооружение, гранатометы и боеприпасы, бронетехнику, но не танки, уточнила она.

Ранее бельгийские СМИ сообщали, что в перечень поставляемых вооружений, в частности, войдут американские ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 AMRAAM, ручные противотанковые гранатометы M72 и противотанковые боеприпасы, а также штурмовые винтовки Scar и ручные пулеметы Minimi.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Бельгия Украина Александр Де Кроо Людивин Дедондер AIM-120 AMRAAM Scar M72
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