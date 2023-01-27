Орбан назвал страны, поставляющие Украине оружие, непосредственными участниками конфликта

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны, которые выделяют финансовую помощь и поставляют оружие Украине, с его точки зрения, являются непосредственными и активными участниками конфликта.

"Если вы отправляете оружие, если вы финансируете объем, сопоставимый с годовым бюджетом одной из воюющих сторон, если вы обещаете все больше и больше оружия, все больше и больше современного оружия, то можете говорить, что хотите. Не важно, что вы будете говорить - вы участвуете в конфликте", - сказал он в эфире государственного венгерского радио, передает АР.

"Все началось с того, что немцы говорили, что хотят отправить шлемы, потому что они не будут направлять летальное оружие на место боевых действий, потому что это будет означать их участие. Все начиналось с этого. Сейчас мы уже подошли к поставкам боевых танков. И они уже говорят о самолетах", - добавил премьер.

Орбан заверил, что, пока он остается премьер-министром, не будет и речи о втягивании Венгрии в этот конфликт.

Он считает, что западным странам вместо отправки оружия на Украину следует продвигать идею установления режима прекращения огня и переговоров о мирном урегулировании.

26 января президент Хорватии Зоран Миланович пообещал, что по мере своих возможностей будет выступать против поставок танков Украине, и исключил, что Хорватия будет передавать Украине какую-либо технику. Он не верит в том, что танки помогут Украине.

Экс-президент США Дональд Трамп на днях также раскритиковал решения западных стран передать Украине танки, выразив уверенность, что за этим может последовать эскалация конфликта вплоть до применения ядерного оружия. Он также заявил, что будь он президентом США, он бы за сутки разрешил украинский кризис.

В Москве не раз говорили, что поставки вооружения Украине приведут только к эскалации конфликта, усложнят положение самой Украине, но никак не скажутся на ходе российской СВО.