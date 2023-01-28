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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Новая стрельба произошла в Иерусалиме

Новая стрельба произошла в Иерусалиме
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Вооруженный человек открыл огонь в Иерусалиме, ранив двух человек, сообщает Associated Press.

Полиция стреляла в нападавшего, но пока нет точных данных о его состоянии. Между тем израильские СМИ отмечают, что по первым данным, задержанный - 13-летний местный палестинец.

Отмечается, что это произошло менее чем через сутки после стрельбы близ синагоги в Восточном Иерусалиме, в результате которой погибли семь человек.

Сегодняшний инцидент произошел в районе Силуан недалеко от исторического Старого города.

Иерусалим Израиль
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