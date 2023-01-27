Восемь человек погибли в результате стрельбы в Восточном Иерусалиме

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - По меньшей мере восемь человек стали жертвами стрельбы в Восточном Иерусалиме в районе Нене Яаков, сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что еще десять человек получили ранения.

По данным издания, речь идет о террористическом нападении, которое, согласно предварительной информации, произошло около синагоги или в ней. В полиции сообщили, что открывшего огонь застрелили.

В четверг силы безопасности Израиля провели антитеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан, в результате которой погибли более десяти палестинцев. Этот рейд вызвал резкую реакцию со стороны палестинцев. Палестинская национальная администрация объявила о прекращении сотрудничества с властями Израиля в сфере безопасности. В международном сообществе призвали стороны к деэскалации.