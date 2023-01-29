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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Папа римский призвал правительства Израиля и Палестины к поиску мира

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск осудил раскручивающуюся "спираль смерти" на Ближнем Востоке, призвав стороны израильско-палестинского конфликта искать мирное решение.

"Спираль смерти, которая нарастает день за днем, гасит редкие проблески доверия, существующие между двумя народами", - заявил понтифик в воскресенье в Риме, сообщает французская газета Le Figaro.

При этом глава католической церкви указал на рейды на минувшей неделе израильской армии против палестинцев на Западном берегу реки Иордан и на теракт в пятницу возле синагоги в Восточном Иерусалиме.

"С начала года десятки палестинцев были убиты в перестрелках с израильской армией", - напомнил римский папа. Он призвал "оба правительства и международное сообщество без промедления использовать другие решения, включая диалог и искренний поиск мира".

Ранее сообщалось, что 26 января в результате проведенных на Западном берегу реки Иордан рейдов израильских военнослужащих в городе Дженин погибли не менее девяти палестинцев, более 16 получили ранения. Днем раньше при схожих обстоятельствах в городе Калькилия и лагере беженцев "Шуафат" были убиты два палестинца.

В минувшую пятницу в Восточном Иерусалиме 21-летний палестинец убил семь человек близ синагоги, еще 10 получили ранения. В субботу сотрудники израильских сил безопасности задержали 13-летнего подростка, ранившего из огнестрельного оружия двух человек в восточной части Иерусалима.

Израиль Палестина папа римский
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