Шольц заверил немцев, что всегда тщательно обдумывает решения по Украине

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил согражданам, что не принимает необдуманных решений, связанных с ситуацией на Украине, сообщает в субботу агентство EFE.

"Доверяйте правительству и лично мне. Мы принимаем всегда обдуманные и скоординированные на международном уровне решения", - заявил он в видеообращении.

Шольц, как отмечает EFE, признал, что многие немцы "очень обеспокоены", так как не хотят, чтобы ФРГ оказалась вовлечена в боевые действия, и потому - надеются, что Берлин будет действовать хладнокровно.

Канцлер вновь повторил, что, с одной стороны, намерен помогать Украине, с другой - действовать в координации с союзниками и с третьей - избегать эскалации, "так как не должно быть войны между Россией и НАТО".

Ранее на этой неделе власти ФРГ согласились поставить танки Leopard 2 на Украину и разрешили делать это и союзникам.