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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

В Германии планируют передать Украине первую партию Leopard 2 в марте или апреле

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - До конца января украинские военные начнут обучение в ФРГ на БМП Marder, а чуть позже - на танках Leopard 2, первую партию этих танков Украине могут передать в марте или апреле, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на германского министра обороны Бориса Писториуса.

Писториус заявил, что обучение будет проходить на тренировочном полигоне в Германии.

По его словам, в случае с Marder занятия стартуют "до конца января", а с Leopard 2 - "чуть позже".

Он отметил, что ожидает передачу первой партии Leopard 2 Украине "в конце марта или в начале апреля".

В среду власти ФРГ приняли решение передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2. Также немецкие власти дадут союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину.

Leopard 2 - основной боевой танк бундесвера. Состоит также на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии, Нидерландов. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, всего произведено более 3,6 тыс. единиц этого танка.

Германия Украина
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