Запуск ракеты SpaceX с новой группой интернет-спутников Starlink перенесен на сутки

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 49 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, который должен был состояться в воскресенье, перенесен на сутки, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"В целях завершения предстартовых проверок теперь планируем запуск 30 января", - сообщила компания.

Запуск будет осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в 08:34 по времени Тихоокеанского побережья США (в 19:34 по Москве).

Он станет 71-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и третьим в текущем месяце. SpaceX уже запустила почти 3,8 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Около 3,5 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В качестве вторичной полезной нагрузки ракета также выведет на орбиту аппарат ION SCV009 итальянской компании D-Orbit. Он представляет собой спутниковый буксир, предназначенный для выведения нескольких мини-спутников заказчиков на различные орбиты.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется в седьмой раз, примерно через 8,5 минут после старта должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая размещена в Тихом океане в 655 км от базы.