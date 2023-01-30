В США мужчина бросил коктейль Молотова в синагогу

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В США, Блумфилде, штат Нью-Джерси неизвестный бросил в синагогу бутылку с зажигательной смесью. Серьезного урона синагогу не понесла, пострадавших нет. Об этом сообщает агентство United Press International со ссылкой на полицию штата.

Мужчина в черной балаклаве и черной толстовке с пиратским флагом бросил бутылку с коктейлем Молотова во входную дверь синагоги Нер Тамид около 3:19 утра 29 января по местному времени, после чего скрылся с места происшествия, сообщило полицейское управление Блумфилда.

Департамент полиции штата, ФБР а также Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ были уведомлены об инциденте.

Следователи полагают, что подозреваемый - белый мужчина, и опубликовали его фотографию с камер наблюдения.

Генеральный прокурор Мэтью Дж. Платкин заявил в заявлении, что дело рассматривается как совершенное на почве ненависти.

Платкин добавил, что его ведомству известно о похожем инциденте, произошедшем в субботу в округе Монмут.

"Эти нападения произошли в то время, когда насилие на почве этнической и религиозной ненависти сотрясают Израиль, но в нашей стране мы не допустим подобного", - сказал Платкин.

Платкин имел ввиду вспышку насилия, недавно разгоревшуюся в Израиле. 28 января вооруженный мужчина открыл огонь в Иерусалиме, ранив двух человек. Ранее, 27 января, в Иерусалиме в результате другого теракта погибли семь человек.