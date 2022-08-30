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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

СМИ узнали о плане "НОВАТЭКа" выйти из разведочных проектов на шельфе Ливана

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" намерен выйти из разведочных проектов на шельфе Ливана, сообщает ливанское агентство National News Agency.

По данным NNA, Novatek Lebanon SAL, владеющая по 20% в блоках 4 и 9 в восточной части Средиземного моря, информировала власти страны о намерении выйти из проектов по окончании первого периода разведки (до 22 октября).

Как сообщалось, "НОВАТЭК" в составе консорциума с TotalEnergies (оператор, 40%) и Eni (40%) стал участником этих лицензий по итогам проведенного в 2017 году конкурса.

Как ожидается, консорциум с двумя оставшимися участниками продолжит работу на блоках.

НОВАТЭК Ливан Novatek Lebanon SAL TotalEnergies Eni
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