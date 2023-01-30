Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

В очередях на выезд из Белоруссии в ЕС скопилось более 460 грузовиков

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Число грузовиков в очередях на выезд в страны Евросоюза по состоянию на утро понедельника превысило 460, сообщает Госпогранкомитет республики.

"Существенное скопление фур сохраняется перед Бобровниками (польский пограничный пункт пропуска - ИФ)", - говорится в сообщении.

В миреОчереди из грузовиков на выезд из Белоруссии в ЕС за сутки увеличились вдвоеЧитать подробнее

"В течение выходных дней наибольшее количество грузового транспорта - около 400 фур - ожидало въезда в ЕС перед польским пунктом пропуска Бобровники (Берестовица). Его контрольные службы с пятницы оформили в среднем 20% грузовиков от нормы", - уточнили в белорусском пограничном ведомстве.

По состоянию на утро понедельника, согласно данным на официальном сайте белорусского Госпогранкомитета, количество грузового транспорта на выезд в ЕС превысило 460, из этого числа 400 приходится на польский пункт пропуска Бобровники.

Белоруссия ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Украина ввела санкции против "Уралкалия" и еще свыше 180 компаний из РФ и Белоруссии

Военная операция на Украине

Генсек НАТО призвал Сеул усилить военную поддержку Украины

Генсек НАТО призвал Сеул усилить военную поддержку Украины

Brent подешевела до $86,3 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 января

Американский конгрессмен предупреждает об опасности войны с Китаем из-за политики Байдена

"Аэрофлот" до 2030 года планирует ежегодный прирост пассажиропотока на 6%

"Аэрофлот" до 2030 года планирует ежегодный прирост пассажиропотока на 6%

В Финляндии не получили от Турции никаких доказательств прогресса в вопросе членства в НАТО

Эрдоган грозит рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции

Что произошло за день: воскресенье, 29 января

Лавров обсудил эскалацию насилия на Ближнем Востоке с главами МИД Израиля и Палестины

Лавров обсудил эскалацию насилия на Ближнем Востоке с главами МИД Израиля и Палестины
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });