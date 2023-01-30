В очередях на выезд из Белоруссии в ЕС скопилось более 460 грузовиков

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Число грузовиков в очередях на выезд в страны Евросоюза по состоянию на утро понедельника превысило 460, сообщает Госпогранкомитет республики.

"Существенное скопление фур сохраняется перед Бобровниками (польский пограничный пункт пропуска - ИФ)", - говорится в сообщении.

"В течение выходных дней наибольшее количество грузового транспорта - около 400 фур - ожидало въезда в ЕС перед польским пунктом пропуска Бобровники (Берестовица). Его контрольные службы с пятницы оформили в среднем 20% грузовиков от нормы", - уточнили в белорусском пограничном ведомстве.

По состоянию на утро понедельника, согласно данным на официальном сайте белорусского Госпогранкомитета, количество грузового транспорта на выезд в ЕС превысило 460, из этого числа 400 приходится на польский пункт пропуска Бобровники.