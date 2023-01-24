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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Очереди из грузовиков на выезд из Белоруссии в ЕС за сутки увеличились вдвое

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Госпогранкомитет Белоруссии во вторник сообщил о росте очередей грузового транспорта на выезд в страны Евросоюза.

"За сутки количество транспорта на въезд в Польшу и Литву увеличилось", - говорится в сообщении на сайте Госпогранкомитета Белоруссии.

Согласно данным белорусских пограничников, по состоянию на утро вторника количество грузового транспорта на выезд в ЕС приблизилось к 300, увеличившись за сутки более чем вдвое.

"Грузовой транспорт ожидал въезда в ЕС перед пунктами пропуска Литвы Мядининкай (Каменный Лог) и Польши Бобровники (Берестовица). Литовские контрольные службы пропустили на свою территорию только 39% большегрузов от нормы, польские - 21%", - отметили в ведомстве.

Белоруссия ЕС
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