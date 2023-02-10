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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:43

Песков предвидит сложности из-за закрытия КПП "Бобровники" на границе Польши и Белоруссии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не исключают возникновения сложностей из-за решения Польши закрыть пункт пропуска "Бобровники" на границе с Белоруссией.

На брифинге его спросили, как в Кремле оценивают возможные потери для России после закрытия перехода.

"Это надо анализировать. Я думаю, есть смысл обратиться в Минтранс с точки зрения получения информации о том, какой объем грузов через этот переход шел до сих пор. Но, безусловно, какие-то сложности могут возникнуть. Это нужно проанализировать перед тем, как просчитать дальнейшие шаги", - ответил он.

9 февраля глава МВД Польши Мариуш Каминьский приказал закрыть пункт "Бобровники" с полудня 10 февраля из интересов государственной безопасности. Через пункт пропускали легковой и грузовой транспорт. На границе Польши и Белоруссии пока продолжают работать еще два КПП - один для грузового, другой - для легкового транспорта.

Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что из-за решения Варшавы возникает угроза транспортного коллапса. Также ведомство отметило, что объективных причин для закрытия КПП не видит, поскольку угроз Польше со стороны Белоруссии нет.

Дмитрий Песков Минтранс Белоруссия Польша Бобровники Мариуш Каминьский
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