Песков предвидит сложности из-за закрытия КПП "Бобровники" на границе Польши и Белоруссии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не исключают возникновения сложностей из-за решения Польши закрыть пункт пропуска "Бобровники" на границе с Белоруссией.

На брифинге его спросили, как в Кремле оценивают возможные потери для России после закрытия перехода.

"Это надо анализировать. Я думаю, есть смысл обратиться в Минтранс с точки зрения получения информации о том, какой объем грузов через этот переход шел до сих пор. Но, безусловно, какие-то сложности могут возникнуть. Это нужно проанализировать перед тем, как просчитать дальнейшие шаги", - ответил он.

9 февраля глава МВД Польши Мариуш Каминьский приказал закрыть пункт "Бобровники" с полудня 10 февраля из интересов государственной безопасности. Через пункт пропускали легковой и грузовой транспорт. На границе Польши и Белоруссии пока продолжают работать еще два КПП - один для грузового, другой - для легкового транспорта.

Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что из-за решения Варшавы возникает угроза транспортного коллапса. Также ведомство отметило, что объективных причин для закрытия КПП не видит, поскольку угроз Польше со стороны Белоруссии нет.