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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

В Узбекистане начали готовиться к наводнениям после морозов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Правительство Узбекистана по поручению президента Шавката Мирзиёева создало штаб по борьбе с возможными наводнениями, паводками и оползнями, которые ожидаются на фоне потепления после аномальных морозов, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Премьер-министр Абдулла Арипов провел совещание по предупреждению чрезвычайных ситуаций в стране, связанных с наводнениями, паводками и оползнями. На совещании руководители профильных министерств и местных администраций получили поручения готовиться к возможным чрезвычайным происшествиям и ликвидации их последствий.

По данным Узгидромета, на этой неделе температура воздуха в Узбекистане повысится до 10 градусов тепла днем и плюс 3 градусов ночью. После выпадения большого количества снега и морозов с наступлением тепла в горных районах страны ожидаются паводки и оползни.

Узбекистан Узгидромет Абдулла Арипов
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