ЕС призвал не допускать эскалации в связи с атаками дронов в Иране

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Евросоюзе наблюдают за ситуацией в Иране в связи с атаками дронов на военное предприятие в Исфахане и Брюссель призывает все стороны избегать нагнетания напряженности в регионе, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы призываем все стороны, избегать любых действий, которые могли бы усугубить ситуацию и усилить существующую в регионе напряженность", - сказал он на брифинге.

В ответ на уточняющий вопрос Стано отметил: "Мы не знаем, кто стоит за этой атакой, мы не знаем, что именно там произошло. Но что очень важно для нас - это избегать любой эскалации в этом регионе, поэтому мы призываем все вовлеченные стороны не допускать того, чтобы ситуация стала еще более напряженной".

28 января из-за атаки беспилотников произошел взрыв на военно-промышленном комплексе в Исфахане. В Минобороны Ирана сообщили, что часть дронов обезвредила ПВО, удар нанес только один из них. Никто не погиб, взрыв незначительно повредил крышу военного комплекса, добавили в министерстве и назвали атаку неудачной.

Позднее The Jerusalem Post написала, что в западном разведсообществе считают, что удары по предприятию в Исфахане были эффективными. По информации издания, на объекте произошло четыре взрыва и ему был нанесен бОльший ущерб, чем незначительное повреждение крыши.

"Израиль воздерживается от комментариев по поводу этого происшествия, однако большинство представителей западных разведслужб и источники в Иране приписывают "Моссаду" (израильская спецслужба) аналогичные удары по иранским ядерным объектам в Натанзе в июле 2020 года и в апреле 2021 года, а также в Карадже - в июне 2021 года", - сообщила газета.