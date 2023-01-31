Спецслужбы Израиля обеспокоены возможностью ударов Тегерана после атак по объектам Ирана

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Службы безопасности Израиля обсуждают возможный ответ Ирана в связи с недавними атаками на иранские объекты, сообщила газета Times of Israel.

При этом, как пишет издание, не исключается, что "Исламская Республика может нацелиться на израильских туристов, официальных лиц и посольства за рубежом".

В субботу малые беспилотники атаковали военно-промышленный комплекс Минобороны Ирана, произошел взрыв. Израильская газета The Jerusalem Post написала, что в западном разведсообществе считают удары существенными. Израиль воздерживается от комментариев по поводу этого происшествия.

В понедельник Иран пригрозил ответными мерами, предупредив Иерусалим, что "не следует играть с огнем".

Неназванный иранский чиновник заявил, что Тегеран попытается отомстить.

"Израиль очень хорошо знает, что он получит ответ, как это случалось в прошлом. Те, кто играет с огнем, первыми обожгутся, если решат начать региональную войну", - сказал он.