США отправили на Украину 60 боевых машин пехоты Bradley

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты отправили на Украину партию из 60 боевых машин пехоты (БМП) Bradley ("Брэдли"), сообщило Транспортное командование (TRANSCOM) американских вооруженных сил.

"Груз, включающий более 60 Bradley, на прошлой неделе покинул Норт-Чарльстон, штат Южная Каролина, они предоставят украинским силам дополнительные наступательные и оборонительные возможности", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что Транспортное командование ВС США доставляет на Украину первую партию боевых машин пехоты Bradley в рамках пакета военной помощи на сумму $2,85 млрд, о которой было объявлено ранее в январе.

Экипаж Bradley состоит из трех человек, может перевозить до шести пехотинцев в десантном отделении. БМП поступила на вооружение в 1981 году, всего было выпущено 9753 экземпляра различных вариантов. Они применялась войсками США в войнах в Персидском заливе, Ираке и в Афганистане.

Общая сумма американской военной помощи Украине с февраля 2022 года составила $27,1 млрд, напомнили в командовании.