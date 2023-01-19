В новый пакет военной помощи Киеву на $2,5 млрд войдут бронемашины Stryker и Bradley

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Администрация США планирует объявить о предоставлении Украине нового пакета помощи на сумму $2,5 млрд. В него войдут десятки бронированных машин Stryker и Bradley, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, информированные о принятом решении.

По данным одного из них, Вашингтон собирается поставить Киеву около 100 бронемашин Stryker. Это будет первый раз, когда США предоставят Украине такого рода транспортные средства. Помимо этого, в новый транш помощи войдут боеприпасы для гаубиц и ракетной артиллерии, а также машины с противоминной защитой.

Politico со ссылкой на источники сообщило, что в новый пакет военной помощи Киеву от США не войдут американские танки M1 Abrams. По словам одного из собеседников издания, это связано с проблемами материально-технического обеспечения и технического обслуживания танков, а не с опасением, что их передача может привести к эскалации конфликта.

Источники также сообщили, что администрация США отказалась от отправки Киеву боеприпасов большой дальности.

О новом пакете военной помощи для Украины будет объявлено 20 января. В этот день на базе ВВС США Рамштайн в Германии состоится встреча контактной группы по Украине. В ней, в частности, примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Пентагона Ллойд Остин, министры обороны многих западных стран.