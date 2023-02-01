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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:57

В Кремле считают, что новый пакет военной помощи США Киеву не изменит ход событий

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Очередной пакет военной помощи США Украине - прямой путь к повышению уровня эскалации, но это не изменит ход событий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, это прямой путь к нагнетанию напряженности, к повышению уровня эскалации, мы это видим. Это требует от нас дополнительных усилий, но это не изменит хода событий - специальная военная операция будет продолжаться", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что США готовят очередной пакет военной помощи Киеву более чем на 2 млрд долларов, куда могут войти ракеты большой дальности (до 150 км).

У Пескова также поинтересовались, как в Кремле относятся к инициативе забайкальского губернатора Александра Осипова, предложившего крупные денежные вознаграждения за захват иностранных танков, поставляемых на Украину.

В ответ Песков заметил, что в настоящее время это вооружение еще не поступило на Украину.

Он также обратил внимание, что аналогичные инициативы озвучиваются и по линии российского бизнеса.

"Скорее, это лишний раз свидетельствует о том единении и желании всех в меру возможностей так или иначе, прямо или косвенно способствовать ходу специальной военной операции и достижению основных целей", - сказал пресс-секретарь президента.

"А что касается всех этих танков, то, как мы уже говорили, будут их жечь, а, если будут такие поощрительные меры, я думаю, что энтузиастов будет еще больше", - добавил Песков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 февраля 2023 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Песков США Украина
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