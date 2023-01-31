МВД Азербайджана провело спецоперацию против иранской шпионской сети

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - МВД Азербайджана во вторник провело спецоперацию с целью выявления иранской шпионской сети, сообщают на азербайджанские СМИ.

В частности, операция была проведена в информационном агентстве SalamNews и телеканале Interaz.

По информации СМИ, в ходе операции семь человек задержаны по подозрению в пропаганде иранской политики.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией о спецоперации.

Нападение на посольство Азербайджана

Утром 27 января на посольство Азербайджана в Иране было совершено вооруженное нападение. Вооруженный автоматом Калашникова мужчина убил начальника службы безопасности дипмиссии. При отражении нападения еще два сотрудника диппредставительства получили ранения. Один из пострадавших успел обезвредить нападавшего.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал инцидент терактом и потребовал от Тегерана раскрыть его в кратчайшие сроки.

Иранские СМИ со ссылкой на главу полиции Тегерана сообщили, что задержанный нападавший - мужчина в возрасте 50 лет. Атаку на посольство он объяснил личными и семейными мотивами.

В МИД Азербайджана заявили, что в Баку не согласны с версией Тегерана, согласно которой причиной нападения стали семейные обстоятельства. 29 января Азербайджан эвакуировал всех сотрудников посольства в Тегеране.