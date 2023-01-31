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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

В США считают, что Россия нарушила ДСНВ, заблокировав инспекции

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Россия нарушила Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), когда вывела свои объекты из-под инспекционной деятельности и отклонила просьбы Вашингтона провести встречу с целью решения возникших проблем, сообщает во вторник The Wall Street Journal со ссылкой на доклад госдепа, отправленный в конгресс США.

"У нас есть очевидный путь для возобновления соблюдения условий, и мы все еще высоко ценим этот договор. Проблемы с этими случаями несоблюдения могут быть легко исправлены", - заявил высокопоставленный чиновник из госдепа.

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Издание отмечает, что это первый случай с момента заключения ДНСВ, когда Вашингтон обвинил Москву в несоблюдении соглашения.

На прошлой неделе замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что обстановка пока не располагает к проведению заседания совместной российско-американской двухсторонней комиссии по ДСНВ. По словам замминистра, США "нас постоянно провоцируют, они ожидают, что наша реакция в какой-то момент приведет к некому "срыву", чего не будет, разумеется".

Россия в августе 2022 года уведомила США о том, что временно выводит свои объекты из-под инспекционной деятельности в рамках СНВ-3. В заявлении МИД РФ отмечалось, что "подобные действия предусмотрены пунктом 5 Раздела I Главы пятой Протокола к Договору о СНВ". "Они могут предприниматься в исключительных случаях и для целей, не противоречащих Договору. Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории", - говорится в заявлении МИД РФ.

В марте 2020 года США и РФ приостановили инспекции на объектах из-за пандемии коронавируса COVID-19.

ДСНВ, или СНВ-3, - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

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