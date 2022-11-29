В МИД России назвали политическим решение о переносе комиссии РФ-США по ДСНВ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Решение о переносе двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) было политическим, Вашингтон не хотел считаться с получаемыми от Москвы сигналами, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"По большому счету ситуация складывалась так, что у нас не оказалось другого выбора, решение принималось на политическом уровне. Мы столкнулись с ситуацией, когда наши американские коллеги по ряду направлений демонстрировали не просто нежелание воспринимать наши сигналы и считаться с нашими приоритетами, а действовали в противоположном ключе", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.

"Здесь есть, разумеется, эффект происходящего на Украине и вокруг нее, не буду это отрицать. Контроль над вооружениями и диалог в этой сфере не может обладать иммунитетом к тому, что вокруг, и более широкая картинка достаточно непростая, по большому счету тревожная, сказалась на этом. Кроме того, отмечу, что мы так и не согласовали до конца программу работы ДКК (двусторонней консультативной комиссии - ИФ), это не стало ключевым компонентом, это в какой-то мере технический аспект, но за ним кроется и большой политический смысл", - отметил замминистра.

Рябков также сообщил, что США на перенесенном заседании двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ хотели акцентировать внимание на возобновлении инспекций, у Москвы были иные приоритеты.

"Мы видели и до того момента, когда было объявлено о переносе сессии, и уже после того, как это стало достоянием гласности, фокусировку американцев исключительно на теме возобновления инспекций в рамках ДСНВ. Между тем, для нас было и остаётся приоритетом решение других вопросов, в том числе проблематики, связанной с засчётом по договору, - мы многократно объясняли нашу позицию и суть наших претензий к Вашингтону", - сказал он.

"На фоне глубокой расстыковки, даже не только приоритетной, но ценностной расстыковки между Москвой и Вашингтоном, мы не увидели ни малейшего желания американской стороны двигаться дальше по этому направлению", - подчеркнул Рябков.

Он отметил, что ранее "кое-каких сдвигов, некоторого прогресса в этой сфере, сфере нахождения взаимопонимания по тематике засчёта все-таки добились".

"Но в совокупности все это предопределило перенос - я подчеркиваю это не отмена, а перенос", - сказал Рябков.