Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Госдеп США призвал Россию к сотрудничеству по ДСНВ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Госдепе США выражают готовность к конструктивной работе с Россией для выполнения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), несмотря на блокировку инспекций со стороны Москвы, передают американские СМИ.

"США остаются готовыми конструктивно работать с Россией для полного осуществления ДСНВ", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства, выдержки из которого приводят СМИ.

Отмечается, что, по мнению Вашингтона, выполнение ДСНВ остается в интересах национальной безопасности США, оно ограничивает стратегические ядерные силы России и дает Вашингтону представления об этих силах.

США, как отмечается в заявлении, призывают Россию "дать разрешение на проведение инспекций на своей территории" и провести заседание совместной российско-американской двухсторонней комиссии по ДСНВ.

В миреВ США считают, что Россия нарушила ДСНВ, заблокировав инспекцииЧитать подробнее

В заявлении отмечается, что, по утверждению Вашингтона, ничего не мешает инспекторам из РФ проводить инспекции в США.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на госдеп сообщил, что Россия нарушила ДСНВ, когда вывела свои объекты из-под инспекционной деятельности и отклонила просьбы Вашингтона провести встречу с целью решения возникших проблем.

Россия в августе 2022 года уведомила США о том, что временно выводит свои объекты из-под инспекционной деятельности в рамках СНВ-3. В заявлении МИД РФ отмечалось, что "подобные действия предусмотрены пунктом 5 Раздела I Главы пятой Протокола к Договору о СНВ". "Они могут предприниматься в исключительных случаях и для целей, не противоречащих Договору. Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории", - говорится в заявлении МИД РФ.

В марте 2020 года США и РФ приостановили инспекции на объектах из-за пандемии коронавируса COVID-19.

ДСНВ, или СНВ-3, - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

США Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Около 2,8 млн человек во Франции приняли участие в протестах против пенсионной реформы

Около 2,8 млн человек во Франции приняли участие в протестах против пенсионной реформы

В США считают, что Россия нарушила ДСНВ, заблокировав инспекции

В Словакии решили в сентябре провести досрочные выборы в парламент

В Словакии решили в сентябре провести досрочные выборы в парламент

Китай в 2022 году остался крупнейшим судостроителем в мире 13-й год подряд

Китай в 2022 году остался крупнейшим судостроителем в мире 13-й год подряд

Глава МИД Египта передал Лаврову послание от Блинкена по ситуации на Украине

Глава МИД Египта передал Лаврову послание от Блинкена по ситуации на Украине
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Благодатное в ДНР

Число жертв теракта в мечети в Пакистане приблизилось к 90

Число жертв теракта в мечети в Пакистане приблизилось к 90

В Минске заявили о законности отказа в помиловании россиянке Сапеге

В Минске заявили о законности отказа в помиловании россиянке Сапеге
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });