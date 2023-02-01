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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Посол РФ в США заявил, что Россия сохраняет приверженность целям ДСНВ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя опубликованный госдепом 31 января доклад с обвинениями в адрес РФ в нарушении ДСНВ, заявил, что страна сохраняет приверженность целям договора и намерена соблюдать ограничения, а ответственность за эскалацию ситуации лежит на США.

"Мы неоднократно указывали Вашингтону на то, что ситуация вокруг ДСНВ - прямой результат развязанной Западом гибридной войны против нашей страны. Предупреждали, что контроль над вооружениями не может быть изолирован от геополитических реалий. В нынешних условиях считаем неоправданным, несвоевременным и неуместным приглашать американских военных на наши стратегические объекты", - отметил Антонов.

При этом посол подчеркнул, что Россия сохраняет приверженность целям ДСНВ и продолжает считать его полезным инструментом в сфере стратегической стабильности и обеспечения предсказуемости в отношениях крупнейших ядерных держав. Антонов заявил, что Москва намерена и далее соблюдать центральные ограничения Договора, а также продолжать обмен уведомлениями и соответствующими данными.

"Ответственность за эскалацию ситуации вокруг ДСНВ полностью лежит на Вашингтоне. Без пересмотра Соединенными Штатами линии на нанесение нам стратегического поражения подвижки в сфере контроля над вооружениями невозможны", - сказал Антонов.

Посол отметил, что Вашингтон нелегитимно вывел более сотни стратегических вооружений из-под зачета по договору.

"Эти действия касаются центральных ограничений ДСНВ, подрывают ключевую цель соглашения - поддержание баланса стратегических наступательных вооружений сторон", - заявил Антонов.

Ранее Госдеп США призвал Россию к сотрудничеству по ДСНВ. США, как отмечается в заявлении, призывают Россию "дать разрешение на проведение инспекций на своей территории" и провести заседание совместной российско-американской двухсторонней комиссии по ДСНВ.

Анатолий Антонов Россия США
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