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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:57

Песков заявил, что от США исходит мало намеков на продолжение диалога по ДНСВ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Намеков на продолжение диалога по продлению ДНСВ со стороны США мало, но важно продолжать действие этого договора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Намеков мало. Как бы ни печальна была ситуация в настоящее время, хоть какие-то намеки мы должны сохранять. Мы считаем продолжение действия этого договора очень важным. Он фактически единственный, который остается не то что в жизнеспособном (состоянии), но хотя бы, гипотетически рассуждая, жизнеспособным", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос, есть ли намеки на продолжение диалога по продлению договора.

"Мы видим, что США фактически разрушили договорно-правовую базу в сфере контроля над вооружениями и безопасности", - подчеркнул он.

По словам Пескова, в данный момент существует "очень много нюансов", которые необходимо учитывать.

"Мы видим, как вся военная инфраструктура НАТО работает против РФ. Мы видим, как вся разведывательная инфраструктура НАТО, включая разведывательную авиацию, спутниковые группировки, в режиме 24 на 7 работает в интересах Украины и украинского режима. Это все создает весьма особенные условия, враждебные для нас, которые мы не можем не учитывать", - заявил представитель Кремля.

Дмитрий Песков США ДСНВ
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