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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

НАТО призывает Москву к соблюдению ДСНВ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Союзники по НАТО призывают Россию к выполнению обязательств Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в целях международной стабильности.

"Мы призываем Россию выполнить обязательства по договору, содействуя инспекциям в рамках ДСНВ на территории России и вернувшись к участию в двусторонней консультативной комиссии по реализации (ДСНВ - ИФ)", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте НАТО.

Подчеркивается, что союзники по альянсу "согласны в том, что ДСНВ способствует международной стабильности".

"Союзники по НАТО по-прежнему считают, что эффективный контроль над вооружениями является существенным вкладом в достижение наших целей в области безопасности. Новый договор о СНВ отвечает интересам национальной безопасности всех государств, включая и союзников по НАТО", - отмечается в документе.

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Помимо этого, говорится в заявлении, в Североатлантическом альянсе приветствовали заключенное в феврале 2021 года соглашение между США и РФ о продлении действия ДСНВ на пять лет.

Ранее в США заявили, что Россия нарушила ДСНВ, когда вывела свои объекты из-под инспекционной деятельности и отклонила просьбы Вашингтона провести встречу с целью решения возникших проблем. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на доклад госдепа, направленный в конгресс США.

"У нас есть очевидный путь для возобновления соблюдения условий, и мы все еще высоко ценим этот договор. Проблемы с этими случаями несоблюдения могут быть легко исправлены", - заявил высокопоставленный представитель госдепа.

Издание отмечает, что это первый случай с момента заключения ДНСВ, когда Вашингтон обвинил Москву в несоблюдении соглашения.

Россия в августе 2022 года уведомила США о том, что временно выводит свои объекты из-под инспекционной деятельности в рамках СНВ-3. В заявлении МИД РФ отмечалось, что "подобные действия предусмотрены пунктом 5 Раздела I Главы пятой Протокола к Договору о СНВ". "Они могут предприниматься в исключительных случаях и для целей, не противоречащих Договору. Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории", - говорится в заявлении МИД РФ.

В марте 2020 года США и РФ приостановили инспекции на объектах из-за пандемии коронавируса COVID-19.

ДСНВ, или СНВ-3, - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

НАТО Россия ДСНВ
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