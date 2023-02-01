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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:57

Молдавия впервые транспортировала газ транзитом в режиме "виртуального реверса"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Молдавия впервые осуществила транспортировку природного газа транзитом в режиме "виртуального реверса". Об этом сообщил оператор газотранспортной системы республики Moldovatransgaz.

Операция проведена в тестовом режиме после того, как в начале января правительство утвердило изменения в таможенные правила, направленные на облегчение транспортировки природного газа. Таким образом, международный трейдер транспортировал природный газ "виртуальным реверсом" из Евросоюза на Украину через Молдавию.

"Недавние поправки позволяют отечественным и международным трейдерам транспортировать природный газ в режиме виртуального реверса до 17 млн кубометров в сутки, пересекая Молдову через Трансбалканский коридор и газопровод Яссы-Унгень", - пояснил Moldovatransgaz.

"Виртуальный реверс" может применяться как трейдерами/поставщиками газа, так и операторами транспортных систем без декларирования этих операций в Таможенной службе.

Комментируя утверждение правительством положений и регламентов, касающихся применения "виртуального реверса", вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну говорил в январе, что Молдавия создала новые возможности для транспортировки газа как в республику, так и на Украину, в том числе по Трансбалканскому газопроводу.

"Тем самым Молдавия сделала еще один большой шаг для обеспечения своей энергетической безопасности и надлежащего функционирования транспортировки газа", - заявил Спыну.

Как уже сообщал "Интерфакс", с 1 октября "Газпром" сократил суточный объем подачи Молдавии на 30% – до 5,7 млн кубометров газа в сутки при потребностях в 8,06 млн. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. В последующие месяцы и с начала 2023 года "Газпром" поставляет в Молдавию тот же объем газа – 5,7 млн куб. метров в сутки, что составляет менее 40% от необходимого объема для этого времени года.

В этот период, правый берег Днестра использует газ из созданных ранее резервов и покупает на спотовом рынке. С этой целью Молдавия использовала кредит в 300 млн евро, который предоставил в 2022 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Молдавия
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