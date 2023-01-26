Договор о поставках электроэнергии из Приднестровья в Молдавию продлен на февраль

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Действующий договор о поставках электроэнергии из Приднестровья в Молдавию продлен на февраль 2023 года, сообщило в четверг министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии.

Согласно сообщению, молдавская государственная компания Energocom и Молдавская ГРЭС (расположена в Приднестровском регионе и принадлежит российской "Интер РАО" - ИФ) договорились о продлении поставок станцией правобережной Молдавии электроэнергии в феврале. Согласно договору, Energocom закупит почти 230 000 МВт-часов электроэнергии. Суточный запас электроэнергии будет колебаться от 6 800 МВт-часов до почти 8 900 МВт-часов. Цена осталась прежней - $73 за 1 МВт-час.

В феврале Energocom продолжит закупать недостающий объем электроэнергии у Nuclearelectrica в диапазоне 30 МВт-часов днем и 10 МВт-часов в ночное время. Всего в феврале закупка у Nuclearelectrica составит 16 240 МВт-часов. Цена электроэнергии по этому контракту составляет 450 румынских леев (около $100) за 1 МВт-час, что дороже, чем от Молдавской ГРЭС.

Молдавия за счет собственных мощностей удовлетворяет свои потребности в электроэнергии чуть более чем на 25%, а остальной объем закупает у Молдавской ГРЭС и у поставщиков Румынии.

Как сообщал "Интерфакс", с 1 октября 2022 года "Газпром" сократил суточный объем подачи Молдавии на 30% - до 5,7 млн. м3 газа в сутки при потребностях в 8,06 млн. м3. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. В ноябре и декабре "Газпром" поставляет в Молдавию тот же объем газа - 5,7 млн. куб. метров в сутки, что составляет менее 40% от необходимого объема для этого времени года.

При этом, в декабре правый берег Днестра использовал газ от "Газпрома" только в первые три дня месяца. С 4 декабря Молдавия поставляет весь объем газа от "Газпрома" в Приднестровье, которое взамен покрывает более 60% потребностей правого берега в электроэнергии. При этом, правый берег Днестра покупает газ на спотовом рынке и использует газ из созданных ранее резервов. По этой причине "Молдовагаз" не осуществляет текущие платежи "Газпрому", а левый берег Днестра "Газпрому" за газ не платит уже на протяжении более десяти лет.