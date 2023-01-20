Молдавия в декабре закупала газ для своих нужд по цене на 40% выше, чем у "Газпрома"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Средняя цена потребляемого Молдавией газа в декабре 2022 года из альтернативных "Газпрому" источников составила $1094,44 за 1 тыс. кубометров, сообщила пресс-служба молдавской госкомпании Energocom.

Компания в декабре продала "Молдовагазу" 96 млн кубометров газа для потребностей внутреннего молдавского рынка. В начале декабря 2022 года Молдавия полностью отказалась от потребления газа, поставляемого "Газпромом". Весь российский газ в объеме 5,7 млн кубометров в сутки отправляется в Приднестровье на Молдавскую ГРЭС для выработки электроэнергии.

Цена на газ "Газпрома" в декабре составляла $785 за 1 тыс. кубометров. Таким образом, газ из альтернативных источников в среднем обходился Молдавии почти на 40% дороже.

Взамен "Молдовагаз" получает газ, закупленный Energocom на свободном рынке. Компания потратила на закупку газа 300 млн евро, предоставленных Европейским банком реконструкции и развития. Закупленный газ хранится в Румынии и на Украине, его объем власти не раскрывают, но по последним данным Energcom, закупленного газа хватит Молдавии на зиму и весну 2023 года.

Ранее Energocom планировал поставить "Молдовагазу" 100 млн кубометров газа по цене примерно в $1108,61 за 1 тыс. кубометров газа. Однако, по сообщению пресс-службы, поставленные объемы были ниже из-за теплой погоды, а на конечную цену повлияло снижение закупочных цен на газ.