ФБР не нашло секретных документов в загородном доме Байдена в Делавэре

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники ФБР в ходе обысков в расположенном на берегу океана загородном доме президента США Джо Байдена не нашли секретных документов, сообщил адвокат главы Белого дома Боба Бауэра.

"Документов с грифом "секретно" обнаружено не было", - приводит Associated Press слова Бауэра.

Он отметил, что обыски были "плановыми". Адвокат Байдена также указал, что "это был очередной этап в тщательном и своевременном расследовании Минюста, которое мы будем поддерживать и которому мы будем способствовать".

Ранее сообщалось, что сотрудники ФБР в среду провели обыски в расположенном на берегу океана доме президента США Джо Байдена в штате Делавэр. Речь идет о доме, расположенном в городке Рехобот-Бич.

В то же время, как сообщалось, в последние месяцы обыски проходили в резиденции Байдена в Уилмингтоне, а также Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне.

Скандал с секретными документами вокруг президента разогрелся после того, как они были обнаружены сначала в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне, а затем в личном гараже и резиденции президента. Они относятся ко времени его пребывания на посту вице-президента. Это является грубейшим нарушением правил пользования секретной документацией.

Ранее в ненадлежащем хранении засекреченных документов обвиняли бывшего президента США Дональда Трампа. В прошлом году следователи даже провели обыск и нашли партию секретных документов в его резиденции во Флориде. Оппоненты Трампа, который выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства на выборах 2024 года, призывали в качестве наказания лишить его права впредь занимать госдолжности.

Влиятельные американские законодатели-республиканцы обвинили Минюст в использовании двойных стандартов в подходе к Байдену и Трампу. Под их давлением генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора Роберта Хёра расследовать дело, касающееся Байдена.