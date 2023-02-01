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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Сотрудники ФБР пришли с обысками в загородный дом Байдена в Делавэре

Сотрудники ФБР пришли с обысками в загородный дом Байдена в Делавэре
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники ФБР проводят обыски в расположенном на берегу океана доме президента США Джо Байдена в штате Делавэр, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Речь идет о доме, расположенном в городке Рехобот-Бич. Телеканал не уточняет, что именно ищут сотрудники ФБР.

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В последние месяцы обыски проходили в резиденции Байдена в Уилмингтоне, а также Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне. В тех случаях следователи проверяли, не хранятся ли там секретные документы.

Скандал с секретными документами вокруг президента разогрелся после того, как они были обнаружены сначала в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне, а затем в личном гараже и резиденции президента. Они относятся ко времени его пребывания на посту вице-президента. Это является грубейшим нарушением правил пользования секретной документацией.

Ранее в ненадлежащем хранении засекреченных документов обвиняли бывшего президента США Дональда Трампа. В прошлом году следователи даже провели обыск и нашли партию секретных документов в его резиденции во Флориде. Оппоненты Трампа, который выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства на выборах 2024 года, призывали в качестве наказания лишить его права впредь занимать госдолжности.

Влиятельные американские законодатели-республиканцы обвинили Минюст в использовании двойных стандартов в подходе к Байдену и Трампу. Под их давлением генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора Роберта Хёра расследовать дело, касающееся Байдена.

США Джо Байден ФБР
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