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ФБР проверит, нет ли секретных документов в доме бывшего вице-президента США Пенса

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники ФБР, как ожидается, проведут обыски в доме бывшего вице-президента США Майка Пенса в ближайшие дни, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, дом Пенса в штате Индиана обыщут на предмет документом с грифом "секретно".

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Источники указали, что Минюст в настоящее время согласовывает с командой адвокатов Пенса точное время, когда пройдут обыски.

Накануне ФБР провело обыски в расположенном на берегу океана доме президента США Джо Байдена в штате Делавэр. В последние месяцы обыски проходили в резиденции Байдена в Уилмингтоне, а также Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне.

Скандал с секретными документами вокруг президента разогрелся после того, как они были обнаружены сначала в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне, а затем в личном гараже и резиденции президента. Они относятся ко времени его пребывания на посту вице-президента. Это является грубейшим нарушением правил пользования секретной документацией.

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Ранее в ненадлежащем хранении засекреченных документов обвиняли бывшего президента США Дональда Трампа. В прошлом году следователи даже провели обыск и нашли партию секретных документов в его резиденции во Флориде. Оппоненты Трампа, который выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства на выборах 2024 года, призывали в качестве наказания лишить его права впредь занимать госдолжности.

Влиятельные американские законодатели-республиканцы обвинили Минюст в использовании двойных стандартов в подходе к Байдену и Трампу. Под их давлением генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора Роберта Хёра расследовать дело, касающееся Байдена.

ФБР США Майк Пенс
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