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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Что случилось этой ночью: четверг, 2 февраля

США требуют от Украины отчета за предоставленную помощь, глава Еврокомиссии хочет усовершенствовать миграционную политику, на Камчатке дымит вулкан Шивелуч

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава Еврокомиссии утверждает, что ЕС избавился от зависимости от российских энергоресурсов. Она также заявила о необходимости усовершенствовать подход ЕС к миграции.

- США в ответ на ущемление прав женщин в Афганистане вводят визовые ограничения для "Талибана" (запрещен в РФ). Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

- Камчатский вулкан Шивелуч угрожает пеплопадом местному поселку. Он выбросил столб пепла на высоту до 5,5 км над уровнем моря.

- США предупредили Киев о необходимости отчитываться за использование американской помощи. Заявление было сделано во время визита высокопоставленных американских чиновников на Украину.

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