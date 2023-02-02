Что случилось этой ночью: четверг, 2 февраля
США требуют от Украины отчета за предоставленную помощь, глава Еврокомиссии хочет усовершенствовать миграционную политику, на Камчатке дымит вулкан Шивелуч
Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Глава Еврокомиссии утверждает, что ЕС избавился от зависимости от российских энергоресурсов. Она также заявила о необходимости усовершенствовать подход ЕС к миграции.
- США в ответ на ущемление прав женщин в Афганистане вводят визовые ограничения для "Талибана" (запрещен в РФ). Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
- Камчатский вулкан Шивелуч угрожает пеплопадом местному поселку. Он выбросил столб пепла на высоту до 5,5 км над уровнем моря.
- США предупредили Киев о необходимости отчитываться за использование американской помощи. Заявление было сделано во время визита высокопоставленных американских чиновников на Украину.