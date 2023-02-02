Пять судов с украинским продовольствием следуют в Китай, Египет, Турцию, Испанию и Португалию

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Порты Украины в среду покинули пять сухогрузов с кукурузой, пшеницей и соевыми бобами, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"1 февраля пять судов покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 216 719 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Судно Manna (51 405 тонн кукурузы) направляется в Португалию, судно Donna Judi (33 тыс. тонн пшеницы) - в Испанию. Сухогруз Barra отправился в Турцию с 41 тыс. тонн пшеницы.

Кроме того, судно The Ruler доставит в Китай 65 114 тонн кукурузы. Судно Lolo Gate переправит 16,5 тыс. тонн пшеницы и 9,7 тыс. тонн соевых бобов в Египет.

В украинские порты также направляются четыре сухогруза, которые в среду прошли по морскому гуманитарному коридору.

В СКЦ сообщили, что "было подано 87 заявок на участие в инициативе".

"По состоянию на 1 февраля общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 19 288 350 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1 390 судов: 696 на прибытие в украинские порты и 694 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.