Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Пять судов с украинским продовольствием следуют в Китай, Египет, Турцию, Испанию и Португалию

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Порты Украины в среду покинули пять сухогрузов с кукурузой, пшеницей и соевыми бобами, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"1 февраля пять судов покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 216 719 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Судно Manna (51 405 тонн кукурузы) направляется в Португалию, судно Donna Judi (33 тыс. тонн пшеницы) - в Испанию. Сухогруз Barra отправился в Турцию с 41 тыс. тонн пшеницы.

Кроме того, судно The Ruler доставит в Китай 65 114 тонн кукурузы. Судно Lolo Gate переправит 16,5 тыс. тонн пшеницы и 9,7 тыс. тонн соевых бобов в Египет.

В украинские порты также направляются четыре сухогруза, которые в среду прошли по морскому гуманитарному коридору.

В СКЦ сообщили, что "было подано 87 заявок на участие в инициативе".

"По состоянию на 1 февраля общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 19 288 350 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1 390 судов: 696 на прибытие в украинские порты и 694 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.

СКЦ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп обвинил Байдена в непоследовательности в вопросе отправки танков

Трамп обвинил Байдена в непоследовательности в вопросе отправки танков

Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС избавился от зависимости от российских энергоресурсов

На саммите ЕС-Украина обсудят использование $300 млрд замороженных активов РФ

На саммите ЕС-Украина обсудят использование $300 млрд замороженных активов РФ

Что произошло за день: среда, 1 февраля

США ввели санкции против 22 человек и компаний за помощь российскому ВПК

Сотрудники ФБР пришли с обысками в загородный дом Байдена в Делавэре

Сотрудники ФБР пришли с обысками в загородный дом Байдена в Делавэре

Евгений Пригожин по итогам января впервые вошел в "десятку" самых медийных персон

Британские профсоюзы пригрозили продолжением забастовок до лета

Британские профсоюзы пригрозили продолжением забастовок до лета

Казахстан направит 20 тыс. тонн нефти по "Дружбе" в ФРГ в первой половине февраля

Белорусские военные начали самостоятельную эксплуатацию комплекса "Искандер"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });