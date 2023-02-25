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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Объем экспорта украинского продовольствия в рамках "зерновой сделки" превысил 22 млн тонн

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Сухогруз Mavka с 12,5 тысячами тонн подсолнечного масла в пятницу покинул украинский порт Черноморск в рамках черноморской зерновой инициативы, сообщает Совместный координационный центр.

По его данным, судно направляется в Румынию.

"Общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 22 165 287 тонн. Общее число согласованных передвижений судов - 1 515", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках инициативы пока не были экспортированы удобрения, включая аммиак.

В СКЦ сообщили, что "было подано 106 заявок на участие в инициативе".

Украина СКЦ
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