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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Молдавская оппозиция потребовала отказаться от режима ЧП

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиционный в парламенте Молдавии Блок коммунистов и социалистов (БКС) в четверг призвал исключить из повестки дня пленарного заседания вопрос о продлении режима чрезвычайного положения.

Депутат БКС Григоре Новак предложил вернуться к "нормальности, к работе в рамках законодательства", но депутаты правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) инициативу не поддержали.

Правительство Молдавии обратилось накануне в парламент с запросом о продлении режима чрезвычайного положения еще на 60 дней, начиная с 4 февраля.

Режим ЧП был введен в Молдавии с 24 февраля, затем пять раз продлевался на 60 дней и один раз - на 45 дней. Последний раз решение было принято в конце ноября, а срок действия режима ЧП истекает 4 февраля.

За принятие решения о введении режима ЧП 24 февраля единогласно голосовали все парламентские фракции. При последующих голосований по этому вопросу "за" голосовала только фракция правящей партии "Действие и солидарность", а оппозиция считает, что нет необходимости в чрезвычайном положении. Партия социалистов даже оспаривала решения парламентского большинства в Конституционном суде, но запросы были отклонены.

Молдавия
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