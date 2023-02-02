В Молдавии продлили режим ЧП еще на 60 дней

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии по запросу правительства продлил в стране действие режима чрезвычайного положения еще на 60 дней, сообщает корреспондент "Интерфакса".

"За" проголосовали 60 депутатов (из 101) от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).

Оппозиционный в парламенте Молдавии Блок коммунистов и социалистов (БКС) призвал исключить из повестки дня пленарного заседания вопрос о продлении режима чрезвычайного положения. Депутат БКС Григоре Новак заявил, что Комиссия по чрезвычайным ситуациям "принимает сомнительные решения, в одностороннем порядке, и игнорирует парламент, избранный молдавским народом". Он предложил вернуться к "нормальности, к работе в рамках законодательства". Депутаты правящей партии PAS инициативу БКС не поддержали.

Представляя проект постановления, премьер республики Наталья Гаврилица заявила, что основной причиной для продления является ситуация на Украине.

Режим ЧП был введен в Молдавии с 24 февраля прошлого года, затем пять раз продлевался на 60 дней, и один раз – на 45 дней. Последний раз решение было принято в конце ноября, а срок действия режима ЧП истекает 4 февраля.