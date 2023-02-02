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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Германия в пятницу перезапустит одно из крупнейших ПХГ Европы, остановленное из-за аварии

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Одно из крупнейших подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы "Реден", остановленное во вторник, будет запущено в работу утром в пятницу, сообщает оператор объекта компания Astora.

На факельной установке ПХГ 31 января из-за технического дефекта произошло возгорание. Хранилище было выведено из эксплуатации, а также приведено в безопасное состояние.

За последние два дня ПХГ было тщательно проверено специалистами, удалось выявить технический дефект, ставший причиной пожара. Обнаруженные повреждения газовики планируют оперативно устранить, чтобы можно было также возобновить операции по закачке газа, говорится в сообщении.

Оператор ПХГ Astora - один из крупнейших в Европе, входил в группу Gazprom Germania, которая была национализирована правительством Германии.

На данный момент, по данным Gas Infrastructure Europe, в ПХГ накоплено 3,8 млрд куб. м активного газа (90,29% от его вместимости). Со второй декады января на фоне теплой погоды закачка и отбор из ПХГ находятся на символических уровнях.

Германия Реден
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